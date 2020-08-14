Ограничительный режим из-за коронавируса продлили на Чукотке до конца лета

ТАСС, 14 августа. Власти Чукотского автономного округа продлили до 31 августа ограничительный режим, установленный весной из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В Чукотском автономном округе до 31 августа включительно продлена часть противоэпидемических мер, введенных из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Роман Копин. Документ вступает в силу с 17 августа", - говорится в сообщении.

В регионе еще на две недели остается приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и других заведений. Жители по-прежнему должны соблюдать масочный режим в общественных местах и социальное дистанцирование. До 31 августа сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Ранее регион перешел на третий этап снятия ограничений, разрешающий работу предприятий общественного питания, детских пришкольных площадок и лагерей с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Также возобновили работу кинотеатры, разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе.

По данным оперативного штаба на 14 августа, в округе зарегистрировано 162 случая заражения коронавирусом, 151 человек выздоровел, двое умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 20,6 млн человек, более 749 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 907 758 случаев заражения, выздоровели 716 396 человек, умерли 15 384. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.