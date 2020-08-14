Ученые провели анализ характеристик вечной мерзлоты в районе ТЭЦ-3 в Норильске

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ученые - участники Большой Норильской экспедиции - провели замеры и анализ почв в Норильске в районе ТЭЦ-3, где из одного из резервуаров в мае произошел разлив топлива из-за проседания опор хранилища. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба экспедиции.

"Команда мерзлотоведов провела анализ теплофизических свойств пород возле ТЭЦ-3. Были измерены теплоемкость и теплопроводность в четырех точках на вертикальном участке - от самой нижней, в непосредственной близости от ручья, и до самой верхней", - говорится в сообщении.

При проведении работ использовался специальный прибор, разработанный Институтом мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН (Якутск). Он используется для определения теплопроводности и теплоемкости почвы. Замеры проводились в нескольких точках.

Сибирское отделение Российской академии наук (РАН) впервые за последние годы отправило на Таймыр по приглашению "Норникеля" (является владельцем ТЭЦ-3) большую научную экспедицию, которая проведет масштабное изучение территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции являются бассейны рек Пясина, Норилка, Амбарное, также будет изучено озеро Пясино. Экспедиция продлится пять месяцев - с июля по ноябрь, в ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. До конца августа ученые соберут образцы почв, растений и донных осадков. Пробы отправятся в Академгородок Новосибирска, где начнется работа в лабораториях. Первые итоги работы экспедиции ожидаются в ноябре-декабре 2020 года.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб экологии примерно в 148 млрд рублей. Однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, но подтвердил, что будет ликвидировать последствия аварии за свой счет.