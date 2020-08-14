Прокуратура усилит надзор за противодействием вовлечения подростков в движение "АУЕ"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Прокуратура усилит надзор за профилактикой вовлечения подростков в криминальные субкультуры и распространению идеологии движения "АУЕ". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Вопросы профилактики вовлечения подростков в деструктивную деятельность, в том числе в криминальные субкультуры, находятся на постоянном контроле надзорного ведомства. Особое внимание уделяется противодействию распространения среди подростков идеологии движения "АУЕ". Прокурорам поручено усилить надзор за полнотой и своевременностью профилактических мер со стороны органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также правоохранительных органов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Кроме того, прокурору Забайкальского края поручено принять дополнительные меры для предупреждения деятельности таких движений и преступлений среди подростков в связи с рядом происшествий с участием приверженцев движения "АУЕ".