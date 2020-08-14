В Байконуре ослабили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ряд ограничительных мер, которые были введены в городе Байконур, ослаблен по решению совещания оперативного штаба. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации.

"Учитывая положительные тенденции в борьбе с инфекцией, было предложено ослабить ряд действующих мер", - говорится в сообщении.

В частности, режим самоизоляции сохраняется только для жителей города старше 65 лет. "Снимаются ограничения на передвижение по городу с 23 часов 00 минут до 6 часов 00 минут. При этом сохраняется запрет на передвижение группами более трех человек (за исключением членов семьи), а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых", - уточнили в городском администрации.

"Выступившие с докладами руководители структурных подразделений ФМБА сообщили, что количество заболеваний снижается уверенными темпами. Оперативный штаб принял решение сохранить ограничительные меры до 23 августа", - говорится в документе.