В историческом онлайн-квесте примут участие более 10 тыс. человек

ТАСС, 14 августа. В международном историческом онлайн-квесте, посвященном Нюрнбергскому процессу, планируют принять участие более 10 тыс. человек. Мероприятие состоится в октябре, сообщила в пятницу председатель центрального штаба движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

"Сейчас мы готовим международный исторический квест, который пройдет 3 октября в онлайн-формате. Это будет настоящее детективное расследование об окончании Второй мировой войны, вплоть до Нюрнбергского процесса. Мы предполагаем, что в нем (в квесте - прим. ТАСС) примут участие более 10 тыс. человек из разных стран мира. Мы сейчас общаемся с очевидцами Нюрнбергского процесса, связываемся с музеями из разных стран мира", - сказала Амельченкова в ходе онлайн-встречи с участниками форума "Машук-2020". Она отметила, что принять участие в квесте могут люди из разных стран, причем участникам команды не обязательно находиться в одном городе.

Участники форума в ходе встречи спрашивали Амельченкову о том, насколько развито волонтерство в других странах, какие трудности были при становлении движения "Волонтеры Победы", какие акции будут проходить в следующем году, о ее планах на будущее.

Ранее сообщалось, что квест переведут на несколько языков и он будет транслироваться в онлайн-формате. Он будет основан на исторических данных, воспоминаниях ветеранов.

Международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в нюрнбергском Дворце юстиции. По приговору были казнены 10 нацистских главарей, в том числе Эрнст Кальтенбруннер, Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Альфред Йодль и Мартин Борман (приговорен заочно). Приговоренный к смертной казни Герман Геринг покончил жизнь самоубийством незадолго до казни, еще семь подсудимых получили от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Кроме того, трибунал признал преступными организации СС, СД, гестапо и руководящий состав нацистской партии.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.