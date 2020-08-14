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В Республике Коми создадут первый в России кластер по изучению вечной мерзлоты

По словам врио главы региона, в следующем году Росгидромет установит в Воркуте два новых стационарных поста наблюдений с современными приборами и оборудованием

ТАСС, 14 августа. Власти Республики Коми совместно с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) планируют создать на территории региона первый в РФ кластер по изучению вечной мерзлоты. Об этом в пятницу сообщил врио главы республики Владимир Уйба в видеообращении к жителям.

"Сегодня встретился с руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым. Мы подписали соглашения о сотрудничестве. В следующем году в Воркуте Росгидрометом будут установлены два новых стационарных поста наблюдений с современными приборами и оборудованием. Мы также обсудили возможность реализации на территории Республики Коми пилотного проекта по созданию федерального кластера по изучению вечной мерзлоты", - сказал Уйба.

По его словам, в республике с Росгидрометом наладили "эффективное взаимодействие" по вопросам состояния окружающей среды, изменения погоды и климата. "Мы получаем аналитическую поддержку по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, последствий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу", - уточнил глава региона.

Теги
Уйба, Владимир ВикторовичРоссияКоми
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