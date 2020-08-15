Жителям Камчатки могут отменить плату за вход в Кроноцкий заповедник

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Плата за посещение Кроноцкого заповедника может быть отменена для жителей Камчатки. Об этом заявил журналистам директор заповедника Петр Шпиленок после встречи премьер-министра России Михаила Мишустина с представителями общественности Камчатского края, состоявшейся в субботу.

"Мы предложили полностью снять с местного населения плату, которую заповедник взимает за посещение, но при этом за счет развития нового туристического маршрута на вулкане Бурлящий создать инфраструктуру, которая привлечет туристов и позволит компенсировать потери в связи с отменой платы", - сказал он, добавив, что Мишустин "поддержал эту инициативу".

Шпиленок добавил, что в ближайшее время администрация заповедника вместе с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым начнет "прорабатывать вопрос, как сделать так, чтобы заповедник не брал денег за посещение с местного населения, чтобы как можно больше людей, местных жителей, приехали". По его словам, сейчас среди посетителей заповедника приезжих больше, чем жителей Камчатки.

Директор учреждения при этом подчеркнул, что речь идет только о плате за вход на территорию, расходы на вертолетный перелет к заповеднику компенсировать не планируется. По его словам, в настоящее время стоимость посещения заповедника с перелетом составляет около 40 тысяч рублей, при этом порядка 5-10 тысяч рублей - это сбор заповедника в зависимости от направления и маршрутов. "У нас вся инфраструктура обслуживается за счет этих средств, а это заброска вертолетами и досок на ремонт, и наших сотрудников", - пояснил он.

Шпиленок выразил уверенность, что вулкан Бурлящий в Кроноцком заповеднике "не хуже чем, Долина гейзеров". По его словам, "здесь важно привлекать инвесторов, но и без какого-то участия государства не обойтись, потому что, как минимум, нужно быть регулятором всего этого посещения, должны рассчитываться рекреационные нагрузки на каждую точку, правильное распределение потоков". "И тогда у нас все получится, думаю, не хуже, чем в существующих мировых практиках, в том же самом национальном парке "Йеллоустоун" или на Аляске. У нас потенциал по природе гораздо больше и круче, но важно этим правильно воспользоваться, чтоб не потерять", - резюмировал директор заповедника.

Он рассказал также, что на встрече премьер-министра с представителями общественности Камчатского края поднимались вопросы увеличения числа инспекторов в заповедниках России и роли местного населения в сохранении природного наследия. По словам Шпиленка, Мишустин согласился с необходимостью интегрировать местное население в работу по сохранению и охране природы, добавив, что важно в этом направлении работать с волонтерами, повышать мотивацию и квалификацию инспекторов, обучать людей.