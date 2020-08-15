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Эксперты: рост внимания федеральных властей направлен на привлечение людей на Камчатку

Как считает председатель молодежного правительства региона Екатерина Зубенко, приезд федеральных чиновников также является хорошей возможностью для обсуждения проблемы оттока молодежи

ТАСС, 15 августа. Встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, рабочие поездки в регион премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минобороны России Сергея Шойгу и других федеральных чиновников демонстрируют возросшее внимание к социальным проблемам территории, решение которых позволит не только удержать людей на востоке страны, но и привлечь новых жителей. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

На прошедшей в среду встрече с Солодовым глава государства, в частности, поддержал необходимость строительства в Петропавловске-Камчатском новой краевой больницы, поручил проработать реализацию проекта "Морской перегрузочный терминал" и поддержал план расширения доступа жителей к интернету. Позже Солодов встретился с Шойгу и договорился о передаче краевым властям земель Минобороны под возведение гражданских объектов. В пятницу в регион прибыла делегация членов федерального правительства во главе с Мишустиным.

"[Наблюдается] заметно больший интерес [федеральных властей] к Дальнему Востоку и Камчатке <…> Есть надежда, что отношение меняется в лучшую сторону. Проблем, которые нужно решить, достаточно много. Наверное, ключевой позицией для развития Дальнего Востока является закрепление людей, как было в советский период - чтобы они не старались уехать, а, наоборот, стремились сюда. Для этого требуется улучшить качество жизни", - считает председатель общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.

Приезд федеральных чиновников является хорошей возможностью для обсуждения проблемы оттока молодежи с Камчатки, считает председатель молодежного правительства региона Екатерина Зубенко. "У нас достаточно молодой [врио губернатора], и он формирует стратегию развития Камчатского края: работает центр развития, в рамках которого проходят сессии по разным направлениям. На одной из них обсуждалось развитие в регионе молодежной политики, выявили большое количество причин, почему молодежь уезжает, [обсудили], что необходимо предпринять, чтобы отток сократить. У нас есть ряд инициатив, касающихся Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, нам бы хотелось с ними работать", - рассказала собеседница.

По мнению премьер-министра РФ, причины ослабления притока людей на Камчатку связаны не только с деньгами, но и с качеством жизни в регионе. Ранее в субботу на встрече с представителями общественности в Камчатском крае он отметил, что привлекательность жизни в этом регионе должна быть во главе угла для всех, в том числе для чиновников и бизнесменов. По его словам, условия на Камчатке должны быть комфортными и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения социального обеспечения, возможностей образования и так далее.

Проблемы бизнеса

Как подчеркнул председатель регионального отделения "Деловой России", депутат Заксобрания Камчатского края Рашид Шамоян, на федеральную поддержку рассчитывают и камчатские предприниматели. "Нам бы хотелось, чтобы внимание на Камчатку обратили именно на федеральном уровне. <...> У нас проблема в том, что тариф на оплату электроэнергии усреднен с общероссийским, и бизнес, получая расчетки, видит, что электроэнергия выросла на 40%. Хотелось бы обсудить вопрос о снижении тарифа", - объяснил он.

По некоторым вопросам правительство России уже идет навстречу местному бизнесу, отметил председатель рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергей Тарусов. "Со стороны федерального центра полное взаимодействие - поддержка и информационная, и конструктивная. Проекты, которые реализуем, делаем совместно, например, с Росрыболовством. Кроме того, происходит постоянное взаимодействие с ведомственными органами, они помогают реализовывать наши цели - например, выделение утилизационных грантов. Также в этом направлении нас слышат и Минвостокразвития, и Минпромторг", - заявил он.

Впрочем, не решенными до сих пор остаются проблемы, связанные с заработной платой на Камчатке, считает председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Зимин. По его словам, в регионе при поддержке федеральных властей необходимо заняться развитием рабочих специальностей, борьбой с "рыночной мафией" и "серыми" зарплатами, а также сдерживанием иностранной рабочей силы, которая меняет социокультурный облик Камчатки и всего Дальнего Востока.

Транспортная оторванность

Одной из ключевых причин низкого качества жизни на Камчатке является транспортная оторванность, так как авиасообщение остается единственным способом добраться отсюда в другие регионы страны, рассказала Гузель Латыпова, главный редактор ИА "Камчатка-Информ".

"Билеты бывают просто недоступными. Есть программа субсидированных авиабилетов для жителей Дальнего Востока, но для отдельных категорий граждан: молодежь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные родители. Там фиксированные цены - порядка 15 тысяч рублей в оба конца. Но даже субсидированные билеты постоянно заканчиваются, раза три в год останавливается их продажа. Абитуриенты не всегда могут выехать для поступления в вузы, а пенсионеры - в санатории", - объяснила Латыпова.

Многие жители трудоспособного возраста на Камчатке не могут купить билеты по обычным ценам - 50 тыс. рублей в одну сторону, подчеркнула главный редактор. Местные работодатели обязаны раз в два года оплачивать сотрудникам и членам их семей поездку к месту отдыха по России, однако эти траты частные фирмы закладывают в тарифы на свои товары и услуги. "Получается существенная нагрузка на небюджетный сектор, и наши ассоциации предпринимателей пытаются уже несколько лет поднять этот вопрос, чтобы компенсировать работодателю затраты", - уточнила журналист.

В результате из-за высоких цен из региона, уезжают, в частности, квалифицированные врачи, что сказывается на качестве медицины. Эти и многие другие проблемы Камчатки нельзя решить без участия федерального правительства, считает Латыпова.

В субботу Мишустин заявил, что считает возможным пересмотр условий субсидирования лизинговых платежей для авиации с учетом особенностей Камчатки. Премьер подчеркнул, что это должно помочь жителям региона и туристам при путешествиях по полуострову. Кроме того, глава правительства РФ одобрил идею открытия на Камчатке научно-образовательного центра, специализирующегося на технологиях разумного природопользования.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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