Эксперты: рост внимания федеральных властей направлен на привлечение людей на Камчатку

ТАСС, 15 августа. Встреча президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, рабочие поездки в регион премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минобороны России Сергея Шойгу и других федеральных чиновников демонстрируют возросшее внимание к социальным проблемам территории, решение которых позволит не только удержать людей на востоке страны, но и привлечь новых жителей. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

На прошедшей в среду встрече с Солодовым глава государства, в частности, поддержал необходимость строительства в Петропавловске-Камчатском новой краевой больницы, поручил проработать реализацию проекта "Морской перегрузочный терминал" и поддержал план расширения доступа жителей к интернету. Позже Солодов встретился с Шойгу и договорился о передаче краевым властям земель Минобороны под возведение гражданских объектов. В пятницу в регион прибыла делегация членов федерального правительства во главе с Мишустиным.

"[Наблюдается] заметно больший интерес [федеральных властей] к Дальнему Востоку и Камчатке <…> Есть надежда, что отношение меняется в лучшую сторону. Проблем, которые нужно решить, достаточно много. Наверное, ключевой позицией для развития Дальнего Востока является закрепление людей, как было в советский период - чтобы они не старались уехать, а, наоборот, стремились сюда. Для этого требуется улучшить качество жизни", - считает председатель общественной палаты Камчатского края Алексей Костылев.

Приезд федеральных чиновников является хорошей возможностью для обсуждения проблемы оттока молодежи с Камчатки, считает председатель молодежного правительства региона Екатерина Зубенко. "У нас достаточно молодой [врио губернатора], и он формирует стратегию развития Камчатского края: работает центр развития, в рамках которого проходят сессии по разным направлениям. На одной из них обсуждалось развитие в регионе молодежной политики, выявили большое количество причин, почему молодежь уезжает, [обсудили], что необходимо предпринять, чтобы отток сократить. У нас есть ряд инициатив, касающихся Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, нам бы хотелось с ними работать", - рассказала собеседница.

По мнению премьер-министра РФ, причины ослабления притока людей на Камчатку связаны не только с деньгами, но и с качеством жизни в регионе. Ранее в субботу на встрече с представителями общественности в Камчатском крае он отметил, что привлекательность жизни в этом регионе должна быть во главе угла для всех, в том числе для чиновников и бизнесменов. По его словам, условия на Камчатке должны быть комфортными и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения социального обеспечения, возможностей образования и так далее.

Проблемы бизнеса

Как подчеркнул председатель регионального отделения "Деловой России", депутат Заксобрания Камчатского края Рашид Шамоян, на федеральную поддержку рассчитывают и камчатские предприниматели. "Нам бы хотелось, чтобы внимание на Камчатку обратили именно на федеральном уровне. <...> У нас проблема в том, что тариф на оплату электроэнергии усреднен с общероссийским, и бизнес, получая расчетки, видит, что электроэнергия выросла на 40%. Хотелось бы обсудить вопрос о снижении тарифа", - объяснил он.

По некоторым вопросам правительство России уже идет навстречу местному бизнесу, отметил председатель рыболовецкого колхоза имени Ленина Сергей Тарусов. "Со стороны федерального центра полное взаимодействие - поддержка и информационная, и конструктивная. Проекты, которые реализуем, делаем совместно, например, с Росрыболовством. Кроме того, происходит постоянное взаимодействие с ведомственными органами, они помогают реализовывать наши цели - например, выделение утилизационных грантов. Также в этом направлении нас слышат и Минвостокразвития, и Минпромторг", - заявил он.

Впрочем, не решенными до сих пор остаются проблемы, связанные с заработной платой на Камчатке, считает председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Зимин. По его словам, в регионе при поддержке федеральных властей необходимо заняться развитием рабочих специальностей, борьбой с "рыночной мафией" и "серыми" зарплатами, а также сдерживанием иностранной рабочей силы, которая меняет социокультурный облик Камчатки и всего Дальнего Востока.

Транспортная оторванность

Одной из ключевых причин низкого качества жизни на Камчатке является транспортная оторванность, так как авиасообщение остается единственным способом добраться отсюда в другие регионы страны, рассказала Гузель Латыпова, главный редактор ИА "Камчатка-Информ".

"Билеты бывают просто недоступными. Есть программа субсидированных авиабилетов для жителей Дальнего Востока, но для отдельных категорий граждан: молодежь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные родители. Там фиксированные цены - порядка 15 тысяч рублей в оба конца. Но даже субсидированные билеты постоянно заканчиваются, раза три в год останавливается их продажа. Абитуриенты не всегда могут выехать для поступления в вузы, а пенсионеры - в санатории", - объяснила Латыпова.

Многие жители трудоспособного возраста на Камчатке не могут купить билеты по обычным ценам - 50 тыс. рублей в одну сторону, подчеркнула главный редактор. Местные работодатели обязаны раз в два года оплачивать сотрудникам и членам их семей поездку к месту отдыха по России, однако эти траты частные фирмы закладывают в тарифы на свои товары и услуги. "Получается существенная нагрузка на небюджетный сектор, и наши ассоциации предпринимателей пытаются уже несколько лет поднять этот вопрос, чтобы компенсировать работодателю затраты", - уточнила журналист.

В результате из-за высоких цен из региона, уезжают, в частности, квалифицированные врачи, что сказывается на качестве медицины. Эти и многие другие проблемы Камчатки нельзя решить без участия федерального правительства, считает Латыпова.

В субботу Мишустин заявил, что считает возможным пересмотр условий субсидирования лизинговых платежей для авиации с учетом особенностей Камчатки. Премьер подчеркнул, что это должно помочь жителям региона и туристам при путешествиях по полуострову. Кроме того, глава правительства РФ одобрил идею открытия на Камчатке научно-образовательного центра, специализирующегося на технологиях разумного природопользования.