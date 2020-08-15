В ЗАГСах Москвы в честь Медового спаса вручили сладкие подарки молодоженам

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Акция "Мед в подарок" прошла в ЗАГСах Москвы на Медовый спас, 14 августа, в этот день прошло около 650 торжественных церемоний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"Мед в подарок" - акция под таким "вкусным" названием прошла в московских отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания в день празднования Медового спаса, 14 августа. Праздничные даты пользуются большой популярностью среди молодоженов особенно в летний период. В столичных отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания прошло около 650 торжественных церемоний заключения брака. Для каждой пары был приготовлен сладкий подарок, а также поздравительная речь ведущих торжественных церемоний", - сказали в пресс-службе

Молодоженам вручали медовые подарки с разными надписями: "Цветы - это красота мира, а мед - это его любовь" и "Это любовь с первой пробы". Акция прошла и на необычных площадках для регистрации брака. Сотрудники ЗАГС поздравили молодоженов с Медовым спасом в современном особняке "Роял", в усадьбе Муравьевых-Апостолов, в живописном особняке в Серебряном бору, популярном ресторане Birds в башне "Око" "Москвы-сити", ресторане "Карлсон", в "Согласие-Холл" с видом на ботанический сад МГУ и в старинной гостинице "Националь" с видом на Красную площадь. На необычных площадках поженились около 100 пар.

В прошлом году Медовый спас выпал на будний день, в который зарегистрировали брак около 300 пар. Проведение подобных акций запланировано на Яблочный спас и в День Государственного флага Российской Федерации, который кроме праздника выпадает и на красивую дату.

"Подать заявление на регистрацию брака можно онлайн через Единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Госпошлина остается прежней - 350 рублей", - напомнили в пресс-службе.