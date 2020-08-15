В Амстердаме уберут статую у Олимпийского стадиона из-за ассоциаций с фашизмом

ГААГА, 15 августа. /ТАСС/. Статую атлета с поднятой вверх правой рукой уберут с пьедестала на входе перед Олимпийским стадионом в Амстердаме. Соответствующее решение принято руководством спортивного объекта по результатам продолжавшегося около года исследования, сообщает газета Trouw.

По мнению специалистов, жест спортсмена не имеет отношения к нацистскому приветствию, однако может увязан с фашизмом.

Бронзовая статуя была установлена перед стадионом, построенным для Олимпийских игр 1928 года, то есть за несколько лет до пришествия к власти нацистов в Германии. Долгое время для объяснения использовалась история с античным римским салютом. Муниципалитет Амстердама даже установил специальную табличку рядом со статуей, дающую соответствующие пояснения.

Однако после консультаций с историками и другими экспертами руководство Олимпийского стадиона пришло к выводу о недостаточности исторических доказательств для данной интерпретации.

"Римское приветствие является мифом", - отметила директор стадиона Эллен ван Харен. По ее словам, история римского приветствия, возможно, связана с картиной "Клятва Горациев", написанной французским художником Жаком Луи Давидом (1748-1825) в 1784 году в Риме. На ней изображена вымышленная группа римских солдат, принимающих присягу с поднятой вверх правой рукой. Однако более основательных исторических подтверждений эксперты не нашли.

В то же время в рамках исследования было установлено, что один из основателей Международного олимпийского комитета барон де Кубертен (1863-1937) ввел поднятую вверх правую руку как спортивное приветствие на Играх в Париже в 1924 году. В то же самое время в Италии набирало силу фашистское движение, которое сделало этот жест своим приветствием. А позже его позаимствовали и нацисты в Германии.

По словам ван Харен, скульптор не имел злого умысла. "Тут необходимо четко отделять одно от другого, - подчеркнула она. - У нас есть исторический факт, что приветствие относится к периоду распространения фашизма. Фактом является и то, что создатель скульптуры хотел изобразить так называемое спортивное приветствие, зародившееся в 1924 году".

"Однако, поскольку жест может быть напрямую увязан с фашизмом, мы решили принять меры и убрать статую со входа, - сказала директор. - Она останется внутри, ее можно будет увидеть во время сопровождаемого тура, когда мы сможем детально объяснить историю жеста".