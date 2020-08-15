В нескольких городах и районах Азербайджана 18 августа откроются террасы кафе и ресторанов

БАКУ, 15 августа. /ТАСС/. Террасы и открытые площадки кафе и ресторанов возобновят деятельность в 13 городах и районах Азербайджана, включая столицу, где действует жесткий карантинный режим. Соответствующее решение приняло в субботу правительство республики в связи с улучшением эпидемической ситуации в этих населенных пунктах.

"В городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингечаур, Апшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, Гейгельском районах с 18 августа разрешается обслуживание клиентов в объектах общественного питания, в том числе ресторанах, кафе, чайных, на открытом воздухе", - говорится в сообщении оперативного штаба при кабинете министров республики.

При этом время работы объектов общественного питания установлено с 09:00 (08:00 мск) до 22:00 (21:00 мск). За одним столом не должно находиться более шести человек. Также запрещается использование кальянов.

В последние дни правительство дважды принимало решения о послаблениях в ряде городов и районов, где до 31 августа действует жесткий карантинный режим. С 5 августа была отменена система СМС-разрешений на выход из дома и открылись пляжи. С 10 августа возобновили работу магазины непродовольственных товаров (кроме крупных торговых центров) и объекты бытового обслуживания, разрешили проводить спортивные соревнования и игры на открытом воздухе, была возобновлена деятельность в сфере производства машин и оборудования, электрооборудования, компьютеров и электронных товаров, полиграфической продукции, ювелирных изделий, одежды и обуви.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля, а пик эпидемии пришелся на начало лета. Наибольшее число заразившихся за сутки - 590 человек - было отмечено 24 июня. С конца июня в течение трех недель ежедневно фиксировалось более 500 новых случаев заражения. С 16 июля в стране наблюдается постепенное снижение уровня инфицирования. 9 августа суточный показатель заражения впервые с середины мая опустился ниже 100.

По данным оперативного штаба, всего за время пандемии в стране выявлено 34 018 случаев заражения коронавирусом, вылечились 31 490 человек, умерли 504.