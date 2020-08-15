Рекордное количество осадков выпало в Благовещенске в августе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 августа. /ТАСС/. Синоптики Амурской области зафиксировали метеорекорд по количеству выпавших осадков с начала августа в Благовещенске. Сильные дожди в регион принес циклон, сообщили в субботу в Instagram специалисты Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Амурский ЦГМС).

"Текущий август щедр на обильные осадки. Очередную их волну принес очередной циклон 14 августа. Среднее многолетнее количество осадков для августа в Благовещенске составляет 125 мм, на вечер 14 августа метеорологи уже зафиксировали 139 мм", - говорится в сообщении.

Кроме того, выполнена и перевыполнена норма осадков в Сковородинском, Магдагачинском, Шимановском, Мазановском, Свободненском и Октябрьском районах. В пятницу дождь, прошедший в селе Константиновка, специалисты назвали "опасным метеорологическим явлением - 70 мм осадков составили две трети месячной нормы.

По информации регионального управления МЧС, после прохождения дождя зафиксирован подъем уровня воды с подтоплением поймы в реке Амур на участках Сергеевка-Иннокентьевка.

"В связи с прошедшими осадками - возможны дополнительные подъемы уровней воды на малых реках. Наибольший риск по югу области (Томь, Архара, Ивановка, Белая, Завитая и др.). По фактическому состоянию рек подтопление жилых домов не прогнозируется. Возможно подтопление низменных участков местности, дорог местного значения, огородов и приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Амурская область ежегодно страдает от паводка и ливневых дождей. В 2019 году из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках Селемджа и Правый Уркан на севере Амурской области. В результате затопленными несколько сел, от воды пострадало более 800 домов, дороги, социальные объекты. Стоимость восстановления инфраструктуры оценивалась в сумму более 1 млрд рублей.