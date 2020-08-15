В Москве выбрали победительницу проекта "Мама-предприниматель"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Жюри федеральной образовательной программы "Мама-предприниматель" выбрало победительницу московского этапа - ею стала Екатерина Можейко с проектом творческого пространства "Гарри Поттер". Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"Названа победительница московского этапа проекта "Мама-предприниматель". Екатерина Можейко представила проект творческого пространства "Гарри Поттер". Жюри выбрало бизнес-план, имеющий наибольший потенциал, исходя из уровня экономической обоснованности, оригинальности и социальной значимости идеи", - говорится в сообщении.

Победительница получила денежный грант от благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее" на реализацию идеи. Всего в проекте по результатам конкурсного отбора приняли участие 15 человек, рассказал глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. "Это женщины, которые открыли бизнес менее года назад или только планируют начать свое дело", - пояснил он.

Занятия и финал проекта проходили на площадке центра услуг для бизнеса Восточного административного округа. Тренинги проводила эксперт команды MBM.MOS (государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы"), подведомственного городскому Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

"Мама-предприниматель" - федеральная образовательная программа, существующая с 2013 года. В рамках пятидневного интенсива участницы погружаются в деловую среду, разрабатывают бизнес-планы и получают менторскую поддержку. В этом году она пройдет более чем в 60 регионах России. Реализуют проект Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП) и Комитет по развитию женского предпринимательства "Опоры России". Соорганизатором и грантодателем является благотворительный фонд Amway "В ответе за будущее". На федеральном уровне проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития России и Министерства труда и социальной защиты России.