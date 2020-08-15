Группа "Би-2" призвала остановить насилие на улицах Белоруссии

ТАСС, 15 августа. Музыканты рок-группы "Би-2" записали видеообращение к сотрудникам силовых структур Белоруссии с призывом не применять силу к протестующим. Ролик опубликован на странице группы в Facebook.
Солист группы Лева Би-2 (Егор Бортник) родился в Минске, гитарист Шура Би-2 (Александр Уман) - в Бобруйске.
"Я хочу обратиться ко всем силовым структурам от ОМОН до милиции. Парни, перестаньте избивать собственный народ и воевать с собственным народом, <...> ведь на улицу выходят дети, старики и женщины. Подумайте об этом", - сказал Шура Би-2.
По словам Левы Би-2, участники группы не могут "смотреть без боли на то, что сейчас происходит на улицах городов".
Лидер группы "Ночные снайперы", уроженка города Воложин Минской области, Диана Арбенина также опубликовала на своей странице в Instagram обращение к жителям Белоруссии, попросив их быть осторожнее.
"Мы, белорусы, добрый, щедрый, интеллигентный и, самое главное, мягкий народ. Мы никогда не были захватчиками, мы всегда созидаем. И у меня обливается кровью сердце, когда я вижу в новостях, что в моем любимом городе Минске на улицах тела погибших", - призналась она.