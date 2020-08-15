Группа "Би-2" призвала остановить насилие на улицах Белоруссии

ТАСС, 15 августа. Музыканты рок-группы "Би-2" записали видеообращение к сотрудникам силовых структур Белоруссии с призывом не применять силу к протестующим. Ролик опубликован на странице группы в Facebook.

Солист группы Лева Би-2 (Егор Бортник) родился в Минске, гитарист Шура Би-2 (Александр Уман) - в Бобруйске.

"Я хочу обратиться ко всем силовым структурам от ОМОН до милиции. Парни, перестаньте избивать собственный народ и воевать с собственным народом, <...> ведь на улицу выходят дети, старики и женщины. Подумайте об этом", - сказал Шура Би-2.

По словам Левы Би-2, участники группы не могут "смотреть без боли на то, что сейчас происходит на улицах городов".