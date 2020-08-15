Врачи медцентра им. Вредена проконсультировали больных в КБР

НАЛЬЧИК, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра им. Р. Р. Вредена Минздрава РФ проконсультировали больных травматологии Республиканской клинической больницы (РКБ) в городе Нальчике. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального Минздрава.

По программе нацпроекта "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий" по приглашению Минздрава КБР в РКБ в эти дни работала группа ведущих специалистов Национального медицинского исследовательского центра им. Р. Р. Вредена Минздрава РФ.

"Московские врачи ознакомились с оснащением отделений травматологии, осмотрели противошоковый, операционные залы, отделение реанимации и интенсивной терапии, провели совместный обход и проконсультировали всех больных травматолого-ортопедического отделения и отделения сочетанной травмы", - говорится в сообщении.

В ходе двухдневного визита столичные врачи изучали вопросы организации оказания в РКБ медицинской помощи по профилю "Травматология", повышения квалификации специалистов травматологического центра, сопровождения тяжелых больных. Отмечается, что одним из основных вопросов стала тема более активного использования консультаций с применением телемедицинских технологий.

"Специалисты Центра им. Вредена дали положительную оценку организации работы травматологического центра и профессиональной подготовке региональных коллег, а также дали рекомендации по дальнейшему развитию травматологического центра", - добавили в Минздраве, отметив, что сотрудничество в плане методических консультаций в организации работы и внедрения современных медицинских технологий будет продолжено.