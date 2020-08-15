Власти Севастополя впервые намерены создать систему ливневой канализации в городе

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя намерены в течение 5 лет впервые создать в регионе систему ливневой канализации и очистки сточных вод стоимостью около 20 млрд рублей, сообщил в субботу в ходе прямого общения с подписчиками в Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.

Во время дождей в Севастополе из-за отсутствия ливневой канализации могут возникать серьезные последствия в виде подтоплений. В декабре схема ливневой канализации, строительство которой обойдется Севастополю в сумму около 20 млрд рублей, была утверждена правительством города. Ее планируется включить в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя.

"Это очень сложный инженерный комплекс, и в этом году первый участок, а их всего пять на весь большой Севастополь, мы начнем проектировать. После того, как они будут запроектированы, будут выделены деньги на строительство. Это очень большой и сложный проект 5-летнего масштаба. С учетом того, что поддержка президента этому проекту была, мы уже не просто разговариваем, а начали движение", - сказал Развожаев.

В ближайшее время будет заключен контракт на проектирование первого участка в центральном районе города, уточнил Развожаев, пояснив, что средства уже предусмотрены проектом ФЦП. "Ливневую канализацию мы обязательно сделаем. Прекрасно осознаю, что это один из главных дефицитов города", - добавил врио губернатора.

Он также пояснил, сложность проекта заключается в том, что ливневую канализацию запрещено смешивать с обычной канализацией и вода, которую зачастую направляют в море, должна проходить очистку. "В некоторых местах города нет такой возможности из-за рельефа. Там должны создаваться резервуары. Кстати, это может позволить эту воду очищенную сточную использовать для полива и так далее", - отметил Развожаев.

О ФЦП

Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры. После предыдущей пролонгации она должна была действовать до 2022 года, финансирование предполагалось в объеме 961,2 млрд рублей.

В июле 2020 года заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, находившийся с рабочей поездкой в Крыму, сообщил, что Крым и Севастополь дополнительно получат 300 млрд рублей по ФЦП, сама программа продлена до 2024 года.