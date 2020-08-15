Панама потребует отрицательный ПЦР-тест на коронавирус при въезде в страну

БОГОТА, 15 августа. /ТАСС/. Власти Панамы сообщили, что все граждане, желающие въехать на территорию страны, будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) на коронавирус. Об этом в субботу сообщило управление гражданской авиации республики.

"[Требуется] предоставить авиакомпании справку об отсутствии коронавирусной инфекции с указанием результата ПЦР-теста, выданного не позднее 48 часов до посадки на рейс из страны отправления", - говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что запросы на возобновление коммерческих рейсов должны быть одобрены властями Панамы, а также быть поданы за 20 дней до выполнения полета.

В марте правительство Панамы приостановило авиасообщение с другими странами для предотвращения распространения инфекции, в апреле в республике был введен полный карантин и режим комендантского часа. С июня ограничительные меры были смягчены. Возобновлена деятельность компаний, работающих в сферах строительства, городского благоустройства и добычи полезных ископаемых. Также открылись церкви, парки и спортивные комплексы, однако в соответствии с распоряжением властей страны они не должны заполняться более чем на 25%.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Панаме достигло 79 402, количество летальных исходов - 1 734.