СМИ: тысячи людей заблокировали дорогу около албанско-греческой границы

ЗАГРЕБ, 15 августа. /ТАСС/. Несколько тысяч человек, преимущественно албанских эмигрантов, проживающих в Греции и пытающихся попасть домой, в знак протеста против требования властей предоставлять при въезде в страну справку об отрицательном ПЦР-тесте перекрыли дорогу около албанско-греческой границы. Об этом сообщил в субботу северомакедонский телеканал " Канал 5 ".

Как отмечает телеканал, возникшая в результате значительно замедлившейся процедуры пропуска на пункте Какавия пробка, которая начала формироваться вечером 13 августа, уже растянулась на 25 км. Люди, возвращающиеся с отдыха в Албании, требуют от албанского правительства оперативного решения создавшейся проблемы при взаимодействии с греческой стороной, чтобы им позволили пересечь границу без требуемых справок.

По данным "Канал 5", в настоящее время к процессу подключилась албанская армия, которая пытается в оперативном режиме собрать все данные скопившихся на границе людей с целью ускорения процедуры их дальнейшего пропуска через границу.

Ситуация обострилась после того, как машина скорой помощи, торопившаяся на поступивший вызов, непреднамеренно сбила находившегося на дороге 10-летнего ребенка, который от полученных травм умер на месте.

В пятницу к правительству и министерству иностранных дел с требованием незамедлительно разобраться с возникшей ситуацией обратился президент Албании Илир Мета.