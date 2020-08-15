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В Ленинградской области в усадьбе XIX века прошел фестиваль семейных союзов

На мероприятии присутствовали шесть семей, отметивших "золотую" свадьбу в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Путешествие с любовью", который собрал семьи, отметившие в этом году "золотую" свадьбу (50 лет), и молодые семейные союзы, прошел в усадьбе Марьино в Тосненском районе Ленинградской области). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На мероприятии присутствовали шесть семей, отметивших "золотую" свадьбу в 2020 году. Все семьи представили зрителям и жюри театральные мини-постановки: поэтические композиции, вокальные и танцевальные номера, сыграли на музыкальных инструментах.

Гостям праздника была представлена выставка охотничьих собак, все желающие могли совершить романтическую экскурсию по усадебному парку, прошел концерт с участием творческих коллективов и народных ансамблей Ленинградской области. Также работали интерактивные площадки: "Семейное начало", "Семейные традиции: невеста на выданье - традиции через века", "Семейные портреты" и "Планета семья".

Впервые туристский фестиваль "Путешествие с любовью" состоялся в июле 2018 г. в Подпорожье в рамках мероприятий Года Туризма в Ленинградской области. В прошлом году фестиваль проходил в селе Старая Ладога Волховского района.

Марьино - имение графов Строгановых (впоследствии князей Голицыных) между деревнями Андрианово и Тарасово Тосненского района Ленинградской области. Усадьба там была построена в XIX веке.

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