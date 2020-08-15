В Москве задержали четырех болельщиков ЦСКА

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четверых болельщиков ЦСКА, которые выкрикивали "кричалки" "Жыве Беларусь" в ходе игры с "Тамбовом" на матче своей команды в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сразу после игры полицейские задержали четверых болельщиков футбольного клуба ЦСКА. Их проводили в отделение полиции рядом со стадионом ВЭБ Арена. Сейчас полицейские переписывают их данные из паспортов", - сказал собеседник агентства. По его словам формальную причину задержания фанатам не разъяснили. "А реальной причиной стало то, что они вывесили бело-красно-белый флаг Белоруссии на трибуне и кричали "Живэ, Беларусь" в ходе матча", - заключил источник.