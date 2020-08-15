Задержанный самолет рейса из Петербурга в Анталью вылетел из Пулково

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Самолет рейса "Санкт-Петербург - Анталья" вылетел из аэропорта Пулково после почти 8 часов задержки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия", которая выполняет этот рейс.

"Самолет вылетел в 21.20 мск. Задержка составила почти 8 часов", - отметил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что указанный самолет, вылетев из Пулково в 13.48 мск, был вынужден вернуться в аэропорт по технической причине в связи со срабатыванием одного из датчиков. По этому факту Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.