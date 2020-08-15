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СМИ: почти 340 человек заболели в результате вспышки сальмонеллеза в Канаде

По данным министерства здравоохранения страны, 48 человек госпитализированы

ОТТАВА, 15 августа. /ТАСС/. Порядка 340 человек заболели сальмонеллезом в семи регионах Канады, где отмечена вспышка этой кишечной инфекции. Об этом в субботу сообщил телеканал CBC со ссылкой на канадское министерство здравоохранения.

На данный момент летальных исходов не зафиксировано, 48 человек госпитализированы. Больше всего пострадавших в западных канадских провинциях Альберта (208 человек) и Британская Колумбия (78).

Источником инфекции стала продукция одной из американских фирм, которая поставляет в Канаду лук. Уже установлено, что люди заразились как после приготовления пищи дома, так и после посещения ресторанов. Продукция этой фирмы отзывается из магазинов.

Сальмонеллез - острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая бактерией сальмонеллой. Характеризуется развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта. При тяжелом течении болезни наблюдаются обезвоживание, увеличение печени и селезенки. Возможно развитие почечной недостаточности.

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Канада
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