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Протесты в Белоруссии после выборов президента

AP опубликовало видео с возможным моментом гибели демонстранта в Минске

По версии МВД Белоруссии, он пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось у него в руке

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Агентство Associated Press (AP) опубликовало видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент гибели демонстранта в Минске.

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По версии МВД Белоруссии, вечером 10 августа один из протестующих "пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью".

11 августа управление Следственного комитета по Минску начало проверку по этому факту. Официальный представитель ведомства Екатерина Гарлинская тогда сообщила, что "личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к семи годам лишения свободы".

В субботу в полдень на площади у метро "Пушкинская" прошла гражданская панихида и массовый митинг памяти погибшего участника акции протеста.

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