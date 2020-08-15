AP опубликовало видео с возможным моментом гибели демонстранта в Минске

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Агентство Associated Press (AP) опубликовало видеозапись, на которой предположительно запечатлен момент гибели демонстранта в Минске.

По версии МВД Белоруссии, вечером 10 августа один из протестующих "пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей, но оно взорвалось в руке, и мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью".

11 августа управление Следственного комитета по Минску начало проверку по этому факту. Официальный представитель ведомства Екатерина Гарлинская тогда сообщила, что "личность мужчины установлена, им оказался 34-летний минчанин, ранее осужденный за причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть человека, к семи годам лишения свободы".

В субботу в полдень на площади у метро "Пушкинская" прошла гражданская панихида и массовый митинг памяти погибшего участника акции протеста.