Онлайн-защита молодежных проектов впервые стартовала на форуме "Машук"

СТАВРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Участники Северо-Кавказского молодежного форума впервые проводят защиту проектов в рамках грантового конкурса в режиме онлайн, сообщили в воскресенье в дирекции форума. Публичная презентация инициатив проходит на цифровой платформе форума.

"Участникам первой смены особенно трудно, ведь им предстоит первыми испытать на себе презентации проектных идей в онлайн-формате", - сообщается в официальном Telegram-канале дирекции форума.

Участники первой смены форума представляют свои проекты по нескольким направлениям: укрепление семейных ценностей, патриотическое воспитание, студенческие инициативы, спорт, здоровый образ жизни и туризм, развитие социальных лифтов, молодежные медиа, добровольчество.

По информации организаторов форума, по итогам первой смены участники представили на защиту более 230 проектов, наиболее популярным направлением стало "Добровольчество", на котором представлено порядка 60 инициатив. Презентация проектов в рамках грантового конкурса "Машука" по итогам первой смены и защита инициатив перед представителями жюри будет продолжаться до вечера воскресенья.

Параллельно на форуме начинает работу вторая онлайн-смена форума "Машук", которая носит название "Национальный код". По данным пресс-центра форума, участниками этой смены стали историки, музейные работники, творческая молодежь, специалисты по межнациональной и межкультурной коммуникации, журналисты, спортсмены и социологи, в общей сложности более 1,1 тыс. человек. По итогам этой смены участники также проведут защиту и публичную презентацию своих проектов в рамках грантового конкурса.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходит с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.