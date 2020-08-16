Депутат призвала ввести "Школы отцовства" из-за видео с отцом, держащим ребенка как куклу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Обязательную "Школу отцовства" необходимо ввести для всех россиян, с таким предложением выступила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, комментируя инцидент в Сочи с отцом, держащим своего ребенка вниз головой.

В соцсетях распространили видеоролик, в котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу вниз головой младенца. Затем он перебрасывает малыша из одной руки в другую, демонстрируя ребенка на камеру. Генпрокуратура России поручила проверить родителей ребенка.

"История является наглядным подтверждением необходимости введения повсеместной практики "Школы отцовства", - заявила ТАСС Вторыгина в воскресенье. - Для женщин такие курсы существуют при роддомах. Эту практику стоит сделать обязательной как для будущих мам, так и для будущих отцов".

Депутат отметила, что, судя по видеозаписи, происходящее нельзя назвать ни игрой, ни забавой, ребенок явно находится в опасности. "Я верю, что мужчина вряд ли желал зла своему ребенку, он не хотел сделать его инвалидом. Но незнание может привести к трагедии", - добавила Вторыгина.

Зампред комитета отметила, что, в частности, в Архангельской области уже несколько лет реализуются проекты региональной общественной организации "Совет отцов", в том числе "Папа-школа", "Играем с папой", "Родительский урок". "В рамках проекта "Папа-школа" проводятся консультации и обучения для мужчин по обращению с младенцами и детьми младшего возраста. Мало кто знает, что общение с ребенком надо начинать еще на стадии беременности", - сказала она.

Мужчина на видеозаписи - житель Москвы, женщина - уроженка Белгорода. Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, семья обнаружена в палатке в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. Мать доставлена в отдел полиции Хостинского района, решается вопрос о передаче ребенка в органы опеки. Угрозы здоровью ребенка нет, младенец находится в медицинском учреждении. Организована доследственная проверка, которая находится на контроле в Генеральной прокуратуре.