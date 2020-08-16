Подмосковные врачи отправились в Узбекистан для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Московская область направила 13 медицинских специалистов в Узбекистан. Они помогут в борьбе с коронавирусной инфекцией в местных больницах, сообщила ТАСС министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"За период пандемии врачи Московской области показали себя настоящими профессионалами, переломив ситуацию с коронавирусом в регионе. Они готовы поделиться накопленным опытом. Ранее наши специалисты уже отправлялись на борьбу с COVID-19 в Казахстан и месяц отработали в местных больницах, теперь нас попросили о помощи в лечении пациентов с коронавирусом коллеги из Узбекистана. Мы направили туда инфекционистов, кардиологов и других специалистов", - рассказала Стригункова.

Она уточнила, что в Узбекистан отправились врачи из Сергиево-Посадской, Люберецкой, Химкинской, Мытищинской, Егорьевской и других больниц, где работали временные "ковидные" госпитали.