Вывозные рейсы из Италии для россиян планируются в августе

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании "S7", организованный оперштабом по предупреждению коронавирусной инфекции на территории РФ, вылетел из Вероны в Москву. Как сообщили в воскресенье в посольстве РФ в Италии, страну, с которой пока не восстановлено регулярное авиасообщение, покинули 124 россиянина.

Согласно предварительному графику штаба, для вывоза российских граждан в Россию следующие рейсы планируются 22 и 29 августа из Рима, 23 и 30 августа из Вероны. Регистрироваться на рейсы нужно на портале госуслуг, предупреждают дипломаты в соцсетях.

Сотрудники генконсульства РФ в Милане оказали необходимое содействие согражданам в прохождении формальных процедур в аэропорту Вероны. Сегодняшний вывозной рейс впервые был выполнен из этого города на севере Италии.