Протестующие у посольства Белоруссии в Москве собрались восьмой день подряд

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Недовольные результатами выборов президента Белоруссии и последующими жесткими действиями силовиков уже восьмой день подряд приходят к посольству республики в Москве. Сейчас на акции собралось около 300 человек, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Люди, как и накануне, выстроились цепью по улице Маросейка от здания посольства в сторону станции метро "Китай-город".

Многие пришли с цветами, бело-красно-белыми флагами и плакатами. Некоторые участники скандируют лозунги и хлопают проезжающим мимо автомобилям, которые сигналят в поддержку собравшихся.

На месте присутствуют сотрудники полиции, они следят за тем, чтобы протестующие не мешали проходящим по тротуару. Они не выставляют оцепление и пока никого не задерживают.