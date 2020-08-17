В Казахстане поэтапно ослабят карантинные меры и запустят международное авиасообщение

В Казахстане из-за пандемии с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения. После его завершения ограничительные меры постепенно стали снимать. Однако уже в начале июня в стране возросло число инфицированных и умерших.

НУР-СУЛТАН, 17 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана с 17 августа приступят к постепенному смягчению карантинных мер, введенных в начале июля на фоне ухудшения эпидемической ситуации из-за коронавируса. Кроме того, планируется поэтапно возобновить авиасообщение с семью странами, в том числе и с Россией.

В связи с ухудшением обстановки вокруг коронавирусной инфекции власти ввели некоторые ограничения в отдельных регионах. Например, в столице и Алма-Ате даже появилась практика так называемых карантинных выходных, когда по субботам и воскресеньям вступали в силу новые санитарные меры. Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавируса 29 июня отметил, что с момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество случаев заражения увеличилось в семь раз. По его мнению, во многом это связано с недостатками в работе ряда госорганов.

С целью принятия экстренных мер по стабилизации эпидемической ситуации глава государства поручил правительству внести предложение о введении жесткого карантина. Так, в Казахстане 5 июля начали действовать 14-дневные дополнительные ограничительные меры, которые в дальнейшем могли быть продлены или даже ужесточены.

14 июля правительство Казахстана продлило режим карантина до 2 августа, а 30 июля государственная комиссия приняла решение о продлении ограничительных мер еще на две недели. По оценке властей, это позволило за прошедший период снизить ежесуточный прирост заболевавших с 4% до 0,5%, а число выздоровевших увеличить до 76%.

Смягчение карантина

В этой связи государственная комиссия по нераспространению коронавируса, рассмотрев предложения глав администраций регионов, а также позицию министерства здравоохранения и других ведомств, приняла план поэтапного снятия карантинных мер. Кроме того, утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 17 августа возобновят работу.

Это, в частности, торгово-развлекательные центры, торговые дома (бутики), торговые сети, крытые рынки (с ограничением заполняемости), салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги (по предварительной записи и с ограничением заполняемости), фитнес-центры без бассейнов, бани и сауны без бассейнов (с ограничением заполняемости), детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры (группы не более пяти человек, по записи), дежурные группы детских дошкольных учреждений (не более 15 человек), аттракционы на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока).

Помимо этого разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более пяти человек) и спортивные тренировки для национальных сборных и клубных команд, но также с ограничениями.

С 17 августа также возобновляется движение общественного транспорта при заполняемости по числу посадочных мест, обеспечении проветривания и дезинфекции на конечных остановках.

Ограничения сохраняются

Несмотря на ослабление мер, работодателям рекомендуется сохранить дистанционный формат работы не менее чем для 80% сотрудников.

Кроме того, сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, в том числе дома; на работу баров, ночных и игровых клубов, караоке, фудкортов, кинотеатров и прочих развлекательных заведений для детей и взрослых; деятельность объектов культуры, музеев, проведение конференций, выставок, форумов; на работу бассейнов, городских и общественных пляжей, открытых аквапарков; на работу религиозных объектов; на передвижение пригородных пассажирских поездов/электричек, формирование общих вагонов, за исключением рабочих поездов, междугородных автобусов/микроавтобусов.

При этом власти подчеркнули, что в целях дальнейшей стабилизации ситуации в выходные дни прежние ограничительные меры будут сохраняться.

"Масочный режим и социальное дистанцирование являются обязательными санитарными требованиями для всех и должны стать повседневными правилами в жизни граждан. Возобновлять деятельность субъектов бизнеса необходимо только при их полной готовности", - отметил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, под председательством которого прошло заседание госкомиссии.

Возобновление международного авиасообщения

12 августа пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что с 17 августа республика планирует поэтапно возобновить полеты в Россию, Белоруссию, Германию, Египет, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты и Украину. На данный момент республика восстановила авиасообщение только с Южной Кореей.

Казахстан с началом пандемии приостановил практически все пассажирские авиаперевозки по международным и внутренним маршрутам. С 1 мая в стране начали выполняться внутренние авиарейсы. Позже власти республики приняли решение о поэтапном возобновлении с 20 июня международных авиарейсов в Грузию, Китай, Таиланд, Турцию, Южную Корею и Японию. Однако из-за сложной эпидемической ситуации международные авиарейсы были разрешены только в Южную Корею и Турцию. При этом 5 августа турецкие власти приняли решение приостановить пассажирское авиасообщение с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном.

Крупнейшая казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" ранее сообщила, что с 17 августа возобновит полеты в Объединенные Арабские Эмираты. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю по маршруту Алма-Ата - Дубай. С 18 августа компания планирует начать полеты в Германию. Перевозчик намерен выполнять полеты между Нур-Султаном и Франкфуртом-на-Майне пять раз в неделю. Кроме того, с 19 августа запланировано восстановление прямого сообщения со столицей Украины. Пассажиры смогут вылететь в Киев из Алма-Аты три раза в неделю.

В свою очередь казахстанская авиакомпания Sunday Airlines - дочерняя компания авиаперевозчика Scat - с 14 сентября возобновит рейсы в Египет. Полеты будут осуществляться два раза в неделю по маршрутам Нур-Султан - Шарм-эш-Шейх и Алма-Ата - Шарм-эш-Шейх.

В воскресенье было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Казахстана Айжан Есмагамбетовой, согласно которому страны, из которых в республику будут прибывать пассажиры, разделены на три категории по степени благоприятности эпидемической ситуации.

К первой отнесены Россия, Белоруссия, Китай, Южная Корея, Япония, Грузия, Таиланд, Венгрия, Индия, Германия, Чехия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет, Украина и Нидерланды. Прибывающие из этих стран в Казахстана должны будут пройти только термометрию и анкетирование. Справка об отсутствии коронавируса им не потребуется.

Во вторую категорию вошли Польша, Таджикистан и Узбекистан. При въезде в Казахстан авиапассажирам из этих стран следует предъявить соответствующую справку. В случае ее отсутствия они обязуются в течение 48 часов пройти ПЦР-тестирование на наличие вируса либо же остаться на 14-дневном домашнем карантине.

К третьей категории отнесены те страны, которые не вошли в первые две. С этими государствами регулярное авиасообщение пока находится под запретом.

О ситуации в стране

На данный момент в Казахстане подтверждены 102 696 случаев инфицирования коронавирусом, 81 558 пациентов выздоровели, 1 397 человек умерли.

Минздрав Казахстана с 1 августа по-новому ведет статистику заразившихся коронавирусом. В нее отдельно включают как лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, так и случаи пневмонии с отрицательным результатом ПЦР-теста, но имеющие клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции. По состоянию на 16 августа с начала месяца в стране выявлены 18 465 заболевших такой пневмонией, скончались 216 человек с данным диагнозом.