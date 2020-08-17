Вывозным рейсом из Афин в Москву вылетели 186 пассажиров

АФИНЫ, 17 августа. /ТАСС/. 186 пассажиров, включая 162 россиян, вылетели в воскресенье из Афин в Москву вывозным рейсом. Соответствующее сообщение опубликовано на странице посольства РФ в Facebook.

Отмечается, что рейс осуществляет главная греческая авиакомпания Aegean Airlines. "На борту лайнера - 186 пассажиров, из которых 162 гражданина России. Сотрудники посольства оказали им все необходимое содействие в прохождении формальных процедур в афинском аэропорту", - говорится в тексте.

27 апреля из Афин в Москву спецрейсом Aegean Airlines были доставлены 84 россиянина, пожелавшие вернуться домой из-за пандемии коронавируса. 21 мая аналогичным спецрейсом вылетели 102 гражданина РФ, а 31 мая - 52 россиянина и два иностранца. 2 июля состоялся четвертый вывозной рейс, который выполнила компания "Аэрофлот". На борту самолета находились 116 человек, в том числе два гражданина Греции.

"Аэрофлот" и Aegean Airlines приостановили с марта регулярные полеты из России в Грецию и обратно из-за ситуации с коронавирусом.