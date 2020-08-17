Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота"

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в воскресенье из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом "Аэрофлота". Об этом свидетельствует информация на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Согласно сведениям на онлайн-табло воздушной гавани, рейс отправлен. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Шереметьево - 11:50 мск.

В Facebook на странице российского посольства в Вашингтоне ранее напомнили, что это уже 20-й вывозной рейс из США. "На борт приглашены жители всей России", - говорилось в сообщении.

На прошлой неделе посол РФ Анатолий Антонов заявил: "За несколько месяцев напряженной работы нам удалось вывезти из США более 6,3 тысячи российских граждан".