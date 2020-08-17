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Пандемия COVID-19

Число жертв коронавируса в США превысило 170 тыс.

По данным Университета Джонса Хопкинса, больше всего летальных исходов зафиксировано в штате Нью-Йорк - 32 840
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© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило 170 тыс. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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Больше всего летальных исходов зафиксировано в штате Нью-Йорк (32 840), за ним следуют Нью-Джерси (15 912) и Калифорния (11 234). США лидируют в мире по числу инфицированных коронавирусом: в стране заразились свыше 5,4 млн человек, выздоровели более 1,8 млн пациентов.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом на планете превышает 21,59 млн, умерли свыше 773,6 тыс. человек, вылечились более 13,59 млн.

Теги
СШАПандемия COVID-19
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