Две дороги к достопримечательностям на Сахалине оказались заблокированными после дождей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Мысы Евстафия и Великан - популярные среди туристов и местных жителей природные достопримечательности Сахалина - оказались недоступными из-за размытия дорог дождями, вызванными бушевавшим в регионе циклоном "Хагупит". Об этом в понедельник сообщил в Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко после посещения поврежденных трасс.

"Одни из живописных мест области - мысы Евстафия и Великан - после прошедшего циклона оказались недоступными из-за размытых дорог", - сообщил глава региона.

По информации региональных властей, к губернатору обратилась президент ассоциации туроператоров Сахалинской области Ирина Ли. Она попросила обратить внимание на проблему транспортной доступности к местам показа. Из-за сложившейся проблемы сейчас туроператоры не могут качественно предоставлять услуги прилетающим в регион гостям.

Валерий Лимаренко лично осмотрел дорогу и дал поручение руководству Корсаковского района, на территории которого находятся мысы, совместно с агентством по туризму Сахалинской области представить ко вторнику карту с отметками самых проблемных участков на пути к туристическим местам. Далее дороги начнут приводить в порядок.

Тропический циклон (ослабевший тайфун "Хагупит") в начале августа обрушился на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян, затем направился на территорию российского Дальнего Востока. В Сахалинскую область он пришел 7 августа. Дождливая погода в островном регионе держалась вплоть до минувших выходных. Сейчас в области осадков и ветра нет, пасмурно.

О мысах

Мыс Великан - памятник природы регионального значения Сахалинской области. Он расположен на юго-востоке Сахалина на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова. Елово-пихтовые леса на морской террасе и скальная растительность на мысе являются охраняемыми объектами. На выступающих скалах там можно увидеть залежки тюленей и птичьи колонии. Объект пользуется большой популярностью у местных жителей и у туристов.

Мыс Евстафия - одно из красивейших мест на Сахалине. Недалеко от него располагаются бирюзовые озера. Из-за германиевой руды, которую здесь добывали с 1966 по 1999 года, вода приобрела необычный бирюзовый цвет. Рядом находится старое административное здание угольного разреза. Там до сих пор сохранились старинные советские полотна. Именно экскурсия на мыс Евстафия является самой популярной среди туристов Сахалина.