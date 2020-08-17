Мишустину рассказали о проблемах в здравоохранении Магаданской области

МАГАДАН, 17 августа. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о развитии здравоохранения в регионе. По словам губернатора, в медучреждениях наблюдается дефицит отдельных специалистов, эта проблема может быть связана с вопросами жилья.

"Мы сегодня были в больнице. То, что нам показали, это очень современное оборудование, это врачи - профессионалы, которые приехали, в том числе в Магадан, отучившись в различных вузах РФ", - сказал Мишустин.

"Что касается материального стимулирования, надо сказать, что майские указы президента, увязывающие зарплату врачей со средней зарплатой в промышленности, <...> позволяют здесь, на Колыме, получать достаточно большую зарплату", - рассказал Мишустину губернатор. "Но при этом мы понимаем, что есть проблемы, они существуют. Не хватает отдельных, узких специалистов, как принято говорить. Конечно, эта проблема упирается в наличие жилья. Мы должны обеспечивать специалистов, приезжающих к нам, жильем", - добавил Носов. По его словам, местные власти решают эти задачи.

Губернатор отметил, что в области низкая плотность населения, и помогают решать задачи здравоохранения медицинские центры. "Но понятно, что численность Колымы уменьшилась фактически в 3 раза. А площади больниц остались те же самые", - заметил он, сказав, что это негативно влияет на экономику здравоохранения. Этот вопрос сейчас решается региональными властями совместно с Министерством здравоохранения РФ, заверил Носов.

Мишустин также обратил внимание губернатора на проблему ветхого жилья в регионе. "Мы видели, ехали сегодня с вами по городу - есть замечательные новые дома, та же самая больница с новым корпусом. И рядышком, к сожалению, пока все не так хорошо выглядит", - сказал премьер.

Губернатор отметил, что власти поставили задачу завершить программу по ветхому жилью досрочно - в 2021 году вместо 2024 года. Также проводится работа с Внешэкономбанком, ДОМ.РФ, Фондом развития Дальнего Востока и другими организациями "для того, чтобы найти вариант финансирования строительства жилья дальше". "Как сказал президент - у нас есть уникальный шанс решить эту проблему в ближайшее время. Мы этим вопросом занимаемся", - заверил Носов. "Очень важно, чтобы молодежь приезжала, оставались здесь, могли получить достойную работу, получить образование", - добавил премьер.