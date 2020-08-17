Первый в КНР институт под полным управлением иностранного университета появится на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 17 августа. /ТАСС/. Правительство южной китайской провинции Хайнань и Билефельдский университет прикладных наук (Германия) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в соответствии с которым на острове будет создано первое в КНР учебное заведение под полным управлением немецкого университета. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По ее данным, институт будет расположен в зоне экономического развития Янпу на северо-западе провинции. Главная цель его создания - подготовка высокопрофессиональных кадров, содействие развитию порта свободной торговли острова Хайнань, привлечение инвестиций из Германии и создание на острове предприятий с иностранным капиталом.

Как пишет газета, первый набор студентов запланирован уже в 2021 году. Учебное заведение будет предлагать программы бакалавриата и магистратуры по таким направлениям, как "интеллектуальная логистика", "мехатроника", "наука о данных", "промышленный дизайн и услуги", "экономика предприятия", "экономическая инженерия", "экономическая информация", "умные технологии", "управление предприятием", "управление проектами" и др.

В материале сказано, что в соответствие с преференциями порта свободной торговли Хайнаня учебному заведению будет разрешен беспошлинный импорт учебных материалов и оборудования, а преподавателям - предоставлен безвизовый въезд и льготная ставка индивидуального подоходного налога.

Билефельдский университет прикладных наук был основан в 1971 году. Он предлагает 37 бакалаврских и 25 магистерских программ.

В начале июня Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали Генеральную программу создания свободного порта на Хайнане, согласно которой на острове должна быть реализована упрощенная инвестиционная система. В соответствии с программой властей КНР администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.

Негативный список

23 июля в Китае вступила в силу новая редакция негативного списка, регламентирующего доступ иностранных инвестиций на рынок Китая и в зоны свободной торговли (ЗСТ) КНР. Негативный список представляет собой перечень сфер деятельности, доступ к которым для иностранных компаний или предприятий с участием иностранного капитала в Китае является частично ограниченным или запрещенным.

В соответствии с последними изменениями иностранные инвесторы могут самостоятельно создавать и управлять производственно-техническими учебными заведениями, однако только на территории зон свободной торговли Китая. Предыдущая версия негативного списка для ЗСТ разрешала лишь совместное управление этими учреждениями.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта по построению на Хайнане пилотной зоны свободной торговли.