Коэффициент распространения коронавируса в России держится на уровне 0,99

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России третий день подряд находится на отметке 0,99. В Москве этот показатель в понедельник составил ровно 1, на этом уровне он держится с 14 августа, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

В пяти из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель незначительно превысил 1. В Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Воронежской и Ростовской областях он составил 1,01. Ниже единицы коэффициент держится в Ханты-Мансийском автономном округе (0,83), Свердловской области (0,89), Иркутской области (0,95) и в Красноярском крае (0,96).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.