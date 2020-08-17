В Ингушетии и.о. министра здравоохранения назначена Рукият Торшхоева

МАГАС, 17 августа. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил своего советника Рукият Торшхоеву исполняющей обязанности министра здравоохранения республики, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы главы региона.

14 августа указом главы Ингушетии от исполнения обязанностей министра здравоохранения республики по собственной инициативе освобождена Зарема Льянова, которая занимала должность министра с сентября 2019 года.

"Указом главы Ингушетии на должность и.о. министра здравоохранения республики назначена доктор медицинских наук Рукият Торшхоева, ранее занимавшая пост советника главы региона. Сегодня вице-премьер правительства республики Тимур Фаттахов представил коллективу ведомства нового руководителя", - говорится в сообщении.

Торшхоева имеет два высших образования: по специальностям "Педиатрия" (Дагестанский государственный медицинский институт) и "Государственное и муниципальное управление" (Российская академия государственной службы при президенте РФ). В 2002 году она завершила обучение в аспирантуре Московского государственного медико-стоматологического университета А. И. Евдокимова и защитила кандидатскую диссертацию. В 2009 году - докторскую на базе Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских наук.

До утверждения в должности советника главы Ингушетии Торшхоева работала завотделением медицинской профилактики Детской городской поликлиники №81 Департамента здравоохранения Москвы, ранее заведовала отделениями восстановительного лечения детей с болезнями кожи, восстановительного лечения детей с аллергическими болезнями Национального научно-практического центра здоровья детей.