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В 2017-2020 годах в России пресечена деятельность более 30 группировок АУЕ

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о привлечении к ответственности 41 члена группы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов и спецслужб за 3,5 года пресекли в России деятельность более 30 группировок неформального движения криминальной направленности АУЕ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

"В 2017-2020 годах органами безопасности и правопорядка пресечена деятельность 31 молодежной криминальной группировки (до 470 участников)", - сказал собеседник агентства. По его словам, к уголовной и административной ответственности (в том числе за совершение преступлений экстремистской направленности) привлечен 41 лидер и член АУЕ.

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