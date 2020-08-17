Медикам Пермского края за работу в пандемию выплачено 1,5 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 17 августа. /ТАСС/. Власти Пермского края выплатят 2,5 млрд рублей медицинскому персоналу за работу с пациентами с коронавирусом, на сегодняшний день в общей сложности на эти цели уже потрачено 1,5 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил врио губернатора региона Дмитрий Махонин.

"Предусмотрено и федеральным бюджетом, и региональным бюджетом порядка 2,5 млрд выплат. Сейчас выплачено 1,5 млрд рублей. Кстати, мы в региональном бюджете заложили третью дополнительную выплату и предусмотрели на это 800 млн рублей. Практически 14 тыс. медиков получают соответствующие доплаты", - сказал он.

Ранее Генеральная прокуратура РФ сообщала, что в ходе проверки было выявлено, что медучреждениями Пермского края применялся неверный порядок расчета стимулирующих выплат. В частности, в ряде больниц средства выплачивались не в полном объеме, позднее был произведен перерасчет. Также для расчета размера стимулирующих выплат медикам в условиях распространения коронавируса в регионе запустили специально разработанный онлайн-калькулятор, им может воспользоваться любой сотрудник медучреждения.

Число случаев заражения коронавирусом в Пермском крае в понедельник превысило 7 тыс., из них 65 - за последние сутки. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99. За время пандемии от коронавируса умерли 188 человек, еще 120 пациентов с подтвержденным диагнозом умерли от сопутствующих заболеваний.