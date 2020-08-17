ТУЛА, 17 августа. /ТАСС/. Школьные линейки 1 сентября в Тульской области проведут только для первоклассников и выпускников, для учеников со 2 по 9 классы пройдут уроки, посвященные безопасности детей. Такое решение принято для профилактики распространения коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Исходя из эпидемиологической обстановки, принято решение в День знаний провести линейки только для первоклассников и учащихся 11-х классов. Для всех остальных школьников учебный год начнется с традиционных уроков, посвященных безопасности детей. Все мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, согласно эпидемиологическим требованиям, все учреждения образования региона обеспечены оборудованием для обеззараживания воздуха, бесконтактными термометрами, которые были закуплены ранее для проведения ЕГЭ. Также в муниципалитеты планируется закупить более 10 тысяч дезаров - обеззараживателей воздуха. "Начало учебного года с учетом новых требований вызывает обоснованное беспокойство у родителей и школьников. Необходимо обеспечить неукоснительное выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий, организовать ежедневный мониторинг состояния здоровья педагогов и учеников, чтобы снизить риск заболеваний", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Дюмина.

Глава региона отметил, что дополнительные сборы денег с родителей для закупки средств дезинфекции и образовательных материалов недопустимы, поскольку на эти цели выделяются бюджетные средства, добавили в пресс-службе. К началу учебного года приемку прошли все 847 образовательных организаций Тульской области, с 1 сентября к занятиям приступят более 220 тыс. детей.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса введен в Тульской области с 16 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Большая их часть уже отменена, возобновили работу торговые центры, непродовольственные рынки и ярмарки, предприятия общепита, учреждения спорта, библиотеки, музеи. Открылись кинотеатры, снят запрет на деятельность фудкортов в торговых центрах, началось проведение профосмотров и диспансеризации в поликлиниках для всех граждан, кроме жителей старше 65 лет и людей с хроническими болезнями. С 1 сентября разрешается проводить концерты, спектакли и цирковые представления в помещениях учреждений культуры, действие масочного режима в общественных местах продлено до 31 августа.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 17 августа, в регионе лабораторно подтверждено 8 857 случаев заражения коронавирусом, 30 - за последние сутки, с начала пандемии выздоровели 7 533 человека, 293 умерли.