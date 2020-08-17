Промсвязьбанк планирует построить в Ставрополе крупный центр уличного баскетбола

СТАВРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) планирует возвести в Ставрополе один из семи центров уличного баскетбола, которые будут построены в российских регионах в рамках соглашения с Российской федерацией баскетбола (РФБ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба банка.

"В Ставрополе предполагается возведение центра уличного баскетбола. В 2017 году баскетбол три на три включен в олимпийский перечень соревнований, первый комплект медалей будет разыгран в 2021 году", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в понедельник Ставропольский край посетил директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, который провел рабочую встречу с губернатором Владимиром Владимировым и обсудил с ним планы строительства в Ставрополе центра уличного баскетбола, а также баскетбольных площадок для игры три на три в ряде населенных пунктов региона. Отмечается, что все площадки будут отвечать требованиям Международной федерации баскетбола (ФИБА).

"Обсуждалось строительство площадок для уличного баскетбола на Ставрополье в рамках первого Всероссийского спортивного проекта "ПСБ - детям" при поддержке РФБ. По уровню оснащенности площадки будут отвечать самым современным требованиям: на них могут проводиться международные мероприятия ФИБА три на три, чемпионаты, кубки и первенства России три на три, региональные отборы на кубок и первенство, спартакиады учащихся (окружной и финальный турниры). Также площадки подходят для подготовки и сдачи норм ГТО", - сообщила пресс-служба.

Шанс попасть "со двора на Олимпиаду"

Летом 2020 года Промсвязьбанк и Российская федерация баскетбола заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах. Документ предусматривает строительство семи региональных центров уличного баскетбола, где смогут заниматься как профессионалы, так и любители разных возрастов.

В этом году планируется построить центры в Калининграде, Туле и Новомосковске (Тульская область), к старту Летних Олимпийских игр 2021 года должны открыться все семь центров.

"Уличный баскетбол остается единственным видом спорта, который дает спортсменам шанс попасть на Олимпиаду буквально "со двора". Большинство участников национальных сборных получают игровую практику на уличных площадках. Поэтому мы видим огромный потенциал в проекте", - сказал на встрече с губернатором Бегунц, его цитирует пресс-служба.

Бегунц отметил, что в банке "с радостью приняли предложение губернатора поддержать развитие этого вида спорта в крае". Он добавил, что строительство площадок для стритбола в различных населенных пунктах региона повысит доступность спортивной инфраструктуры на Ставрополье, привлечет внимание населения к уличному баскетболу и в целом будет способствовать популяризации физической культуры и спорта у молодежи.

По словам Владимирова, в Ставропольском крае дают "зеленый свет" развитию любых видов спорта, открывают новые спорткомплексы, площадки для воркаута, скейтбординга, паркура, планируется оборудовать футбольные площадки для занятия регби, а не только футболом.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в этом ряду появлялись и новые виды спорта, такие как уличный баскетбол. Уверен, что сотрудничество с таким партнером, как ПСБ, поможет краю добиться успеха в развитии этой дисциплины", - цитирует губернатора пресс-служба.

Уличный баскетбол, или стритбол, проводится в формате три на три на игровом поле, вдвое меньшем по сравнению со стандартной баскетбольной площадкой. Включен в число олимпийских видов спорта, дебют на летних играх планировался в 2020 году в Токио, однако соревнования были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.