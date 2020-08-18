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В России предложили выдавать гуманитарные визы иностранцам для визитов в города-побратимы

Согласно инициативе, заявителей освободят от уплаты консульских сборов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР во вторник вносят в Госдуму законопроект, который позволит иностранцам для посещения городов-побратимов в России получать гуманитарные визы. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Другим автором выступил член комитета по международным делам Антон Морозов. Депутаты напоминают, что соглашением между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза от 25 мая 2006 года предусмотрена такая цель поездки, как участие в "официальных программах обмена между породненными городами". Пока такая цель в российской визовой системе отсутствует.

По мнению депутатов, это "осложняет как осуществление самих побратимских связей, так и возможность для иностранцев и наших соотечественников расширять объем и сферу контактов с Россией". "Под указанную цель подпадают деловые, общественно-политические, научно-технические, культурные, спортивные, благотворительные и другие связи, предусматриваемые договорами о побратимских связях между породненными городами", - отмечают авторы проекта.

Заявители, обратившиеся за получением виз под побратимские связи, по соглашению, освобождаются от уплаты консульских сборов. "Соглашениями о побратимских связях с зарубежными партнерами из стран с визовым режимом охвачены тысячи территориально-административных образований, городов России", - говорится в пояснительной записке.

Поправки предлагается внести в закон о порядке въезда и выезда из РФ. Обыкновенная гуманитарная виза по действующим нормам выдается на срок до одного года либо на основе принципа взаимности на срок до пяти лет.

Теги
РоссияНилов, Ярослав ЕвгеньевичМорозов, Антон Юрьевич
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