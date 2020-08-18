В России предложили выдавать гуманитарные визы иностранцам для визитов в города-побратимы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР во вторник вносят в Госдуму законопроект, который позволит иностранцам для посещения городов-побратимов в России получать гуманитарные визы. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов, глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Другим автором выступил член комитета по международным делам Антон Морозов. Депутаты напоминают, что соглашением между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза от 25 мая 2006 года предусмотрена такая цель поездки, как участие в "официальных программах обмена между породненными городами". Пока такая цель в российской визовой системе отсутствует.

По мнению депутатов, это "осложняет как осуществление самих побратимских связей, так и возможность для иностранцев и наших соотечественников расширять объем и сферу контактов с Россией". "Под указанную цель подпадают деловые, общественно-политические, научно-технические, культурные, спортивные, благотворительные и другие связи, предусматриваемые договорами о побратимских связях между породненными городами", - отмечают авторы проекта.

Заявители, обратившиеся за получением виз под побратимские связи, по соглашению, освобождаются от уплаты консульских сборов. "Соглашениями о побратимских связях с зарубежными партнерами из стран с визовым режимом охвачены тысячи территориально-административных образований, городов России", - говорится в пояснительной записке.

Поправки предлагается внести в закон о порядке въезда и выезда из РФ. Обыкновенная гуманитарная виза по действующим нормам выдается на срок до одного года либо на основе принципа взаимности на срок до пяти лет.