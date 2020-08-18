Число остающихся под наблюдением из-за коронавируса в РФ сократилось за сутки на 2,5 тыс.

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Число людей, остающихся под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус, сократилось за сутки примерно на 2,5 тыс., до 225,76 тыс. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 225 759 человек", - говорится в сообщении. В понедельник ведомство сообщало, что специалисты наблюдают за 228 306 людьми.

По данным Роспотребнадзора, всего в стране проведено уже более 32,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 184 тыс. - за последние сутки.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 927 745 случаев заражения, выздоровел 736 101 человек, умерли 15 740. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.