В Армении противники эксплуатации рудника "Сотк" перекрыли дорогу вблизи города Варденис

ЕРЕВАН, 18 августа. /ТАСС/. Около 200 жителей армянского села Гегамасар во вторник перекрыли междугороднюю трассу вблизи города Варденис (180 км от Еревана), в знак протеста против эксплуатации золоторудного месторождения "Сотк". Об этом сообщает местный новостной портал Tert.am.

По информации Tert.am, участники акции протеста заявляют, что из-за взрывных работ на месторождении образуются облака пыли, которая содержит химические элементы, загрязняющие питьевую воду в близлежащих селах. Сообщается, что в настоящий момент дорога из Еревана в Варденис перекрыта. На месте скопились машины.

Золотуродное месторождение "Сотк" - самое крупное в Армении. Добычей золота там занимается компания с российским капиталом GeoProMining, которая является одним из крупных налогоплательщиков в стране.