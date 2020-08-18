Кожемяко попросил Мишустина создать программу для инвесторов в сфере переработки отходов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой разработать программу для привлечения инвесторов в сферу переработки твердых бытовых отходов (ТБО).

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Мы привлекаем, но в регион не особо идут инвесторы, поэтому проблема есть. Ее тоже нужно решать. Надеемся, что будет принята какая-то программа поддержки, иначе нам показатели национальных проектов в 2024 году достичь будет очень сложно", - сообщил Кожемяко на правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое в Благовещенске провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он напомнил, что с 1 января в Приморском крае началась реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"На территории края сейчас реализуется только один завод по переработке ТБО. Мы проплатили еще четыре, но для нашего края это недостаточно, нам необходимы еще 14 сортировочных заводов и один комплексный завод, большой, по сжиганию мусора", - уточнил Кожемяко.

Также он отметил, что "Приморье является лицом России для стран АТР, поэтому решение мусорной проблемы является важным для региона".

"Когда [туристы] видят кучи мусора, автомобильных шин, это не приносит привлекательности для региона. Это Владивосток, это Приморский край, это лицо России в странах АТР, поэтому нужно по этой проблеме подумать совместно", - сказал Кожемяко.

Первый комплекс по сортировке мусора в Приморье запустили в июне.