Эксперт: экологическая реабилитация Терека требует межгосударственного внимания

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 августа. /ТАСС/. Экологическая реабилитация бассейна реки Терек требует межрегионального и межгосударственного участия, беря начало в Грузии и протекая по территории пяти регионов СКФО, она практически на всем протяжении загрязняется как отходами промышленного и сельхозпроизводства, так и бытовыми стоками, такое мнение высказал ТАСС заведующий кафедрой экологии и техносферной безопасности Северо-Кавказского горно-металлургического института, зампредседателя Общественной палаты РСО-Алания Иван Алборов.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации экологической программы фонда "Сколково" GreenTech Startup Booster, сообщил, что в министерство поступают предложения от российских регионов по оздоровлению загрязненных российских рек, в частности, Терека. По словам Егорова, их реализация будет зависеть от успеха федерального проекта "Оздоровление Волги", который реализуется в рамках нацпроекта "Экология".

"Река Терек имеет бассейн около 4,5 тыс. кв. км и является межрегиональной и даже межгосударственной рекой, - она берет свое начало в Грузии и протекает через пять регионов СКФО, впадая в Каспийское море. На выездном заседании Общественной палаты [Северной Осетии] с привлечением руководителей Общественных палат регионов СКФО, и пришли к выводу, что для решения вопросов очистки бассейна реки Терек необходимо специальное ведомство, институт оздоровления Терека, потому что это очень серьезные средства и никакой регион самостоятельно решит эту проблему не сможет", - сказал Алборов.

В частности, по его словам, на протяжении длительного времени происходит загрязнение бассейна Терека отходами добывающей и перерабатывающей промышленности сразу в нескольких регионах Северного Кавказа.

"Все основные притоки Терека - горные реки, а в горах у нас в течение почти 200 лет идет разработка полиметаллических руд - в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае. Все это накопилось в виде техногенных отходов в поймах горных рек Баксан, Фиагдон, Ардон. Общая площадь хранилищ этих отходов в настоящее время достигает 270 га. Все это становится источником выделения вредных веществ в атмосферу, миграции токсичных тяжелых металлов в водную среду и почвенный слой", - пояснил собеседник агентства.

Источники загрязнения в России и Грузии

По его словам, загрязняющее воздействие на реку оказывают и других источники в разных регионах СКФО - отходы спиртового производства, нефтепереработки, а также сельхозпредприятия и организации ЖКХ, которые сбрасывают стоки без предварительной очистки.

"Практически все существующие очистные сооружения не имеют биологической и химической очистки, кроме гравитационной очистки за счет оседания твердых примесей они не дают практически ничего, и все растворенные в воде вредные вещества сбрасываются в реку", - пояснил Алборов.

При этом он отметил, что загрязнение Терека начинается еще на территории Грузии. "В Казбегском районе население по большей части занимается разведением мелкого рогатого скота, которые пасется на склонах гор, кроме того, там довольно развито парниковое хозяйство, которое требует удобрения почвы различными компонентами, в том числе нитратами и нитритами - они также стекают по склону в водный бассейн реки Терек и попадают в Северную Осетию. Этот вопрос тоже требует своего разрешения, без этого нельзя рассматривать очистку реки в целом", - считает эксперт.