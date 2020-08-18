Регоператора по обращению с ТКО в Оренбуржье оштрафовали на 11,4 млн рублей

ТАСС, 18 августа. Управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало регионального оператора по обращения с ТКО в Оренбургской области на 11,4 млн рублей за нарушение требований закона о конкуренции. Об этом сообщается на сайте службы.

"Уполномоченным должностным лицом управления рассмотрено административное дело в отношении регионального оператора ООО "Природа", основанием для возбуждения которого послужило решение антимонопольного органа о признании общества нарушившим требования п. 9 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции. Должностное лицо вынесло постановление о наложении на юридическое лицо административного наказания в виде штрафа в размере 11,4 млн рублей", - сказано в сообщении.

Кроме того, директор регоператора заплатит штраф 30 тыс. рублей.

В ноябре 2019 года комиссия управления пришла к выводу, что региональным оператором "Природа" были созданы препятствия доступу на рынок другим компаниям, осуществляющим свою деятельность в области транспортирования ТКО. Выразилось это в непроведении торгов, по результатам которых формируются цены на услуги для регоператора.

Регоператор отвечает за сбор и вывоз мусора в Оренбургской области. Компания была выбрана в ходе конкурсного отбора сроком на 10 лет. В зону деятельности входит вся территория региона: 13 городских округов, 29 муниципальных районов, 447 сельских поселений.