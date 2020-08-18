В Мурманской области занятия по субботам в школах будут проходить дистанционно

МУРМАНСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение сохранить в новом учебном году в большинстве школ региона форму дистанционного обучения по субботам. Об этом во вторник заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе пресс-конференции "Уроки COVID-19: тренды региональных управленческих технологий", проходившей в пресс-центре ТАСС.

"Мы планируем по большинству школ Мурманской области субботу сделать, дать возможность учиться дистанционно. Это означает, что тот, кто хочет уехать из города к родным за город, кто хочет просто чтобы дети в осеннюю, зимнюю погоду не ходили в субботу в школу, у них теперь будет гарантированная опция - учиться дистанционно. То есть мы это оставляем как инструмент, который будет работать", - сказал Чибис.

Он добавил, что такому решению предшествовала серьезная дискуссия с педагогическим и родительским сообществами, был проанализирован опыт проведения дистанционного обучения в период строгой самоизоляции и введенных из-за пандемии ограничений, в результате пришли к компромиссу. "Тема дистанционного обучения, с которой мы вынуждены были оперативно отработать, с учетом всех сложностей: высокоскоростного интернета, которого в отдельных школах нет, отсутствия необходимой техники. Тем не менее, этот стресс-тест система образования прошла", - подвел итог губернатор.

Ранее сообщалось, что к 1 сентября в Мурманской области более 100 школ обновят материально-техническую базу и компьютерную технику в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" (входит в нацпроект "Образование"). Школы-участники проекта будут оснащены многофункциональными устройствами, ноутбуками для административно-управленческого персонала и мобильными классами. На реализацию проекта выделено 225 млн рублей, из них 212 млн рублей - средства федерального бюджета и 13 млн рублей добавит регион.

Также, по информации министерства образования региона, до конца 2020 года 30% школ Мурманской области будут обеспечены широкополосным интернетом в рамках нацпроекта "Образование". На начало 2020 года таких школ было всего 7%. В следующем году работу по цифровизации учреждений образования в регионе намерены продолжить.