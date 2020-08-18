В Волгоградской области торжественные линейки 1 сентября проведут в классах

ВОЛГОГРАД, 18 августа. /ТАСС/. Торжественные линейки для школьников 1 сентября в Волгоградской области пройдут в классах из-за пандемии коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Необходимо заранее продумать, как обеспечить особую, праздничную атмосферу для наших первоклассников и одиннадцатиклассников. Опыт неформального подхода к проведению торжественных мероприятий у нас уже имеется. По решению оперштаба, торжественные построения в учебных заведениях региона проведут раздельно по классам или по параллелям", - приводит пресс-службе слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Уточняется, что 1 сентября к занятиям приступят свыше 375 тыс. школьников и студентов Волгоградской области. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности за классами и группами учеников закрепят на постоянной основе учебные помещения, в которых будут проводить занятия, обеспечат каждодневную термометрию, а также обработку помещений. Особое внимание уделят вопросам безопасного использования оборудования, которое устанавливают в образовательных учреждениях для профилактики коронавируса.

Кроме того, на заседании оперативного штаба было принято решение продлить действие режима повышенной готовности органов власти, а также сохранить отдельные ограничения.

"Прежде всего, это касается режима самоизоляции для жителей старшего возраста, организации массовых мероприятий, а также использования средств защиты органов дыхания в общественных местах и транспорте", - добавили в пресс-службе, отметив, что из-за возможного осложнения ситуации в связи с традиционным увеличением в осенний период заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также в связи с массовым возвращением жителей из поездок власти региона актуализируют план развертывания дополнительного коечного фонда.