В Нижнем Новгороде начала работать сеть общественного велопроката

ТАСС, 18 августа. Открытие сети городского велопроката "Велобайк" состоялось во вторник в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Старт проекту "Велобайк" был дан на Нижневолжской набережной, у катера "Герой", где размещена одна из 20 станций велопроката. Горожанам и гостям областного центра доступны 200 велосипедов "Велобайка", расположенных в Нижегородском и Канавинском районах", - отметили в пресс-службе.

По словам министра транспорта и автомобильных дорог региона Павла Саватеева, 16 из 20 станций расположены в верхней части города. "Таким образом, жители и гости города смогут составить маршруты, которые будут проходить по исторической части, затрагивать основные видовые точки столицы Приволжья. Рассчитываем, что в дальнейшем в рамках соглашения количество станций увеличится", - цитирует Саватеева пресс-служба.

Для того, чтобы взять велосипед напрокат, необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении. Клиент может приобрести доступ к велосипеду на сутки, месяц или сезон. Техобслуживание и санитарная обработка велосипедов будут проводиться ежедневно.

Проект общественного проката "Велобайк" действует в Москве с 2013 года. Он реализуется банком ВТБ в рамках программы "Спортивная страна" совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта общественного велопроката в регионе.